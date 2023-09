यूपी की राजधानी लखनऊ मूसलाधार बारिश से जलमग्न, मंडलायुक्त डॉ. रोशन जैकब फील्ड पर निकली

लखनऊ : यूपी की राजधानी लखनऊ में हो रही मूसलाधार बारिश के दृष्टिगत मंडलायुक्त डॉ रोशन जैकब (Divisional Commissioner Dr. Roshan Jacob) प्रातः 5:00 बजे हालात का जायजा लेने फील्ड पर निकलीं हैं . लगातार भ्रमणशील होते हुए, शहर के विभिन्न स्थानों पर हुए जलभराव का जायजा ले रही हैं. इस दौरान मंडलायुक्त नगर निगम के उपस्थित व संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा -निर्देश देती नजर आईं.

UP Heavy Rain Alert: Lucknow, the capital of UP, submerged due to torrential rains, Divisional Commissioner Dr. Roshan Jacob came out on the field. pic.twitter.com/M9CfPAsru2

