UP Legislative Assembly Monsoon Session : अखिलेश बोले – कहीं आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी से बम या AK-47 न हो जाए बरामद ?

लखनऊ। यूपी विधानसभा (UP Assembly ) में नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव (Leader of Opposition Akhilesh Yadav) ने बुधवार को अपनी पार्टी के वरिष्ठ नेता विधायक आजम खान (Azam Khan) को लेकर डर उन्होंने विधानसभा में जाहिर किया है। मॉनसून सत्र (Monsoon Session) के तीसरे दिन अभी सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से शुरू भी नहीं हुई थी । उससे पहले ही अखिलेश यादव (Azam Khan) ने विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना (Assembly Speaker Satish Mahana) के सामने आजम खान (Azam Khan) को लेकर अपने मन में बैठे इस डर के बारे में बोलना शुरू कर दिया। अखिलेश ने कहा कि उन्हें इस बात का डर है कि कहीं आजम खान (Azam Khan) की यूनिवर्सिटी से कोई बम या फिर AK-47 रायफल न बरामद कर ली जाए।

अखिलेश यादव (Akhilesh Yadav) ने विधानसभा अध्यक्ष से सदन में कहा कि सदन के बहुत ही वरिष्ठ नेता आजम खान (Azam Khan) साहब की यूनिवर्सिटी को घेर लिया और ये पहली बार नहीं घेरा गया है। अध्यक्ष महोदय, लगातार घेर रहे हैं और इस बार तो तैयारी ये है कि कहीं कुछ ऐसा न हो जाए जैसे एक बम रख दिया या फिर AK-47 रख दी। हो सकता है कि आजम खान (Azam Khan) के यहां ये सब झूठी चीजें रख दी जाएं और मुकदमा दर्ज कर लिया जाए। अध्यक्ष महोदय, मैं चाहता हूं कि इस पर कम से कम कुछ हो जाए।’

अखिलेश यादव ने दो मामलों का दिया हवाला

बता दें कि अखिलेश यादव (Akhilesh Yadav) ने मंगलवार को सदन में प्रतापगढ़ के उस छात्र का मामला उठाया था, जिसने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य (Deputy CM Keshav Prasad Maurya) के काफिले को काला झंडा दिखाया था। उसे गिरफ्तार करके जेल तो भेजा ही गया था लेकिन, उसके घर से पांच देसी बम भी बरामद किये गये थे। इससे पहले भदोही के ज्ञानपुर विधायक विजय मिश्रा (Bhadohi’s Gyanpur MLA Vijay Mishra) के ठिकाने से AK-47 रायफल और कारतूस बरामद किये गये थे। अखिलेश यादव (Akhilesh Yadav) इन्हीं दोनों घटनाओं को आधार बनाकर सरकार पर ये आरोप लगा रहे थे कि कहीं आजम खान (Azam Khan) को घेरने के लिए सरकार उनकी यूनिवर्सिटी से बम या फिर रायफल न बरामद करवा दे।

जौहर यूनिवर्सिटी में चल रहा है सर्च ऑपरेशन

बता दें कि पिछले दो-तीन दिनों से जौहर यूनिवर्सिटी के कैंपस में सर्च अभियान (Search operation in the campus of Jauhar University) चल रहा है। इस दौरान जमीन की खुदाई में एक गाड़ी बरामद की गयी, जबकि एक कमरे को तोड़ने के बाद बड़ी संख्या में किताबें मिली थीं। अब अखिलेश यादव (Akhilesh Yadav) को डर है कि सरकार अदावत में आजम खान (Azam Khan) की यूनिवर्सिटी से कहीं बम या रायफल न बरामद करवा दे।