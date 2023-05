UP New DGP : यूपी का नया डीजीपी कौन? इनकी पैरवी करने में लगा है अफसरों का मजबूत धड़ा

UP New DGP : यूपी पुलिस (UP Police) के अगले मुखिया को लेकर कयास तेज हैं कि इस बार किसको पुलिस महानिदेशक (Director General of Police) पद का अगला चार्ज दिया जाएगा। क्या सरकार इस बार पूर्णकालिक डीजीपी (Full Time DGP) की तैनाती करेगी या तीसरी बार भी कार्यवाहक ही पुलिस का मुखिया बनेगा?