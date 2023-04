UP News : बीजेपी कोटे से 6 एमएलसी मनोनीत, एएमयू के कुलपति समेत नृपेंद्र मिश्रा के बेटे भी शामिल

यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल (UP Governor Anandiben Patel) ने सोमवार देर रात भारतीय जनता पार्टी (BJP) के छह विधान परिषद सदस्यों (MLC) को मनोनीत करने की मंजूरी दे दी। इनमें अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. तारिक मंसूर (Vice Chancellor of Aligarh Muslim University Prof. Tariq Mansoor) और पूर्व कैबिनेट सचिव नृपेंद्र मिश्रा (Former cabinet secretary Nripendra Mishra) के बेटे साकेत मिश्रा भी शामिल हैं।