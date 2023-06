UP News : यूपी के इन पांच जिलों में जल्द शुरू होगा हवाई सफर, हवाईअड्डों के संचालन की लगभग तैयारियां पूरी

UP News : यूपी (UP)के पांच जिलों के हवाई अड्ड़ों (Airports) से जल्द विमान उड़ान भर सकेंगे। बता दें कि जिन पांच जिलों से विमान सेवा (Airline) शुरू होगी। उनमें अलीगढ़, आजमगढ़, चित्रकूट, सोनभद्र और श्रावस्ती जिले शामिल हैं। जानकारी के मुताबिक इन पांचों हवाईअड्डों (Airports) का काम पूरा हो चुका है। जल्द ही लोकार्पण की तारीख तय की जा सकती है। लोकार्पण होने के इन पांच जिलों के लोग भी हवाई सेवा का आनंद ले सकेंगे। हवाईअड्डों (Airports) के संचालन के लिए सभी लगभग तैयारियां पूरी कर ली गई है। जो बाकी रह गई है उनको भी जल्द पूरा कर लिया जाएगा। इन हवाई अड्डों (Airports) के लिए संचार, नेविगेशन एवं निगरानी- हवाई यातायात प्रबंधन प्रणाली (CNS ATM) को लेकर भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (Airports Authority of India) का प्रदेश सरकार के साथ करार हुआ।

लाइसेंस मिलने के बाद शुरू होगी विमान सेवा

सीएम कार्यालय एवं नागरिक उड्डयन विभाग के अपर मुख्य सचिव एसपी गोयल के मुताबिक भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (Airports Authority of India) ने नगर विमान महानिदेशालय (Directorate General of Civil Aviation) को लाइसेंस देने के लिए आवेदन किया है। नगर विमान महानिदेशालय (Directorate General of Civil Aviation) से लाइसेंस मिलने के बाद विमानन कंपनियों से इन पांचों हवाईअड्डों (Airports) से परिचालन शुरू करने का अनुरोध किया जाएगा। लाइसेंस लेने के लिए सीएनएस-एटीएम (CNS ATM) का समझौता जरूरी था।

2022 में सरकार और इनके बीच हुआ था अनुबंध

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक केंद्र सरकार पहले ही इन पांचों हवाई अड्डों (Airports) के संचालन के लिए अनापत्ति प्रदान कर चुकी है। यूपी सरकार ने जुलाई 2022 में इन हवाई अड्डों (Airports) के संचालन और प्रबंधन के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (Airports Authority of India) के साथ अनुबंध किया था। हवाई अड्डों (Airports) का विकास प्रदेश सरकार को करना था जबकि संचालन व प्रबंधन विम्मापत्तन प्रधाकिरण (Airports Authority of India) को जिम्मेदारी दी गई थी। अब सीएनएस एटीएम (CNS ATM) के बीच समझौता हो गया है। ऐसे माना जा रहा है कि जल्द ही इन पांच हवाईअड्डों (Airports) का लोकार्पण हो सकता है और इन पांच जिलों के लोग लोग भी अपने जिले से उड़ान भर सकेंगे।