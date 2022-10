UP News : मेरठ में तैयार किया गया बाहुबली समोसा, देखें वायरल वीडियो

मेरठ। रिकॉर्ड बनाने के लिए लोग कुछ कर गुजरने को तैयार रहते हैं। ऐसा ही एक रिकॉर्ड धनतरेस पर्व पर यूपी के मेरठ जिले में बना है। मेरठ जिले में बने 8 किलो वजन के बने बाहुबली समोसा (Bahubali samosa) का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बता दें कि मेरठ के कैंट इलाके के एक दुकानदार ने इस समोसे को तैयार किया है। दिवाली पर इसकी डिमांड भी खूब रही। अब दुकानदार 10 किलो का समोसा और 5 किलो की जलेबी बनाने की प्लानिंग कर रहे हैं।

After all the Diwali sweets, my wife has ordered me to eat not more than one samosa today…… pic.twitter.com/WjuRObFD0T

— Harsh Goenka (@hvgoenka) October 26, 2022