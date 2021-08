पांच अगस्त की तारीख याद रखेगा देश, विपक्ष सिर्फ कर रहा सेल्फ गोल : पीएम मोदी

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) ने गुरुवार को उत्तर प्रदेश में ‘प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना’ (Prime Minister Garib Kalyan Yojana) के लाभार्थियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (Video Conferencing) के जरिए लोगों से संवाद किया। श्री मोदी ने इस दौरान विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि जब देश कीर्तिमान हासिल कर रहा है। तब विपक्ष (Opposition) संसद को ठप कर रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि नए भारत में आगे बढ़ने का मार्ग परिवार नहीं परिश्रम से तय होगा।

मोदी ने कहा कि दिल्ली से जो अनाज भेजा गया, उसका एक-एक दाना गरीबों को मिला है। पहले की सरकारों में अनाज की लूट होती थी, लेकिन अब वैसा नहीं हो रहा है। पीएम मोदी (PM Modi) ने कहा कि अगस्त के महीने की शुरुआत उपलब्धियां लेकर आई हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इतिहास 5 अगस्त की तारीख वर्षों तक याद रखेगा। आज 5 अगस्त के दिन ही जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाई (Article 370 removed from Jammu and Kashmir) गई थी। पिछले साल राम मंदिर (Ram Mandir) के निर्माण की शुरुआत भी इसी दिन हुई। इस वर्ष हॉकी में भारतीय टीम (Indian team in hockey) को 4 दशक के बाद मेडल मिला है।

Interacting with beneficiaries of the Pradhan Mantri Garib Kalyan Anna Yojana in Uttar Pradesh. https://t.co/T2sQM51EtM — Narendra Modi (@narendramodi) August 5, 2021

पीएम मोदी बोले कि देश के युवा खेल में गोल पर गोल कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग राजनीतिक सेल्फ गोल करने में लगे हैं। उन्होंने कहा​ कि देश की संसद में विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा है। ऐसा कर देश की जनभावनाओं का अपमान कर रहा है। विपक्ष सिर्फ देशहित के काम को रोकने की कोशिश में लगा है, देश की जनता इसे कभी भूलेगी नहीं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पिछले कुछ दिनों में देश ने कई कीर्तिमान (Record) हासिल किए हैं। ओलंपिक में देश के खिलाड़ी बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं, जबकि कोरोना वैक्सीनेशन का आंकड़ा 50 करोड़ तक पहुंच रहा है। GST का कलेक्शन (GST collection) बढ़ा है और एक्सपोर्ट में भी देश ने रिकॉर्ड बनाया है। देश के पहले मेड इन इंडिया विमानवाहक पोत INS विक्रांत (INS Vikrant) ने अपना ट्रायल शुरू कर दिया है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दौरान वाराणसी की एक लाभार्थी से बात की। पीएम मोदी ने सवाल किया कि क्या उनके परिवार को पूरा राशन मिल रहा है, जिस पर जवाब दिया गया कि उन्हें महीने में 35 किलो राशन मुफ्त में मिला है। अब हमारा घर भी पक्का हो गया है।

कुशीनगर की एक लाभार्थी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि उनकी सरकार की ओर से दीवाली तक मुफ्त में राशन दिया जाएगा। झांसी के पंकज से बात करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके कोरोना काल में उन्हें आने वाली मुश्किलों के बारे में पूछा। साथ ही बरसात के मौसम में पानी की बचत पर भी चर्चा की। पीएम मोदी ने कहा कि सरकार बिना किसी भेदभाव के योजनाओं का लाभ देती है।

सीएम योगी भी रहे कार्यक्रम में शामिल

इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Chief Minister Yogi Adityanath) भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि कोरोना काल (Corona Period) में देश के 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज दिया गया है। उत्तर प्रदेश कोरोना काल में सबसे ज्यादा टेस्ट करने वाला और सबसे अधिक वैक्सीनेशन करने वाला राज्य है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पिछले साल इसी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में राम मंदिर का भूमि पूजन किया था, आज मंदिर का निर्माण कार्य तेजी से आगे बढ़ रहा है।

बता दें कि उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लगातार उत्तर प्रदेश में कार्यक्रम हो रहे हैं। कोरोना काल के बीच केंद्र सरकार की ओर से सभी राशनकार्ड धारकों को मुफ्त में राशन (Free ration to ration card holders) दिया जा रहा है।