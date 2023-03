UP News : यूपी पुलिस कार्यवाहक DGP के ही भरोसे रहेगी, आरके विश्वकर्मा का जानें कितना होगा कार्यकाल?

UP New DGP: यूपी के नए डीजीपी राज कुमार विश्वकर्मा (Raj Kumar Vishwakarma) को नियुक्त किया गया है। पूर्व डीजीपी डीएस चौहान (Former DGP DS Chauhan ) शुक्रवार को रिटायर हो गए हैं। राज कुमार विश्वकर्मा 1988 बैच के आईपीएस हैं। आरके विश्वकर्मा (RK Vishwakarma) उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड (Uttar Pradesh Police Recruitment Board) के अध्यक्ष हैं।