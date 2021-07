UP News: बांग्लादेश से महिलाओं और बच्चों को लाकर बेचने वाले गैंग का खुलासा, तीन आरोपी गिरफ्तार

UP News: यूपी एटीएस (UP ATS) ने मानव तस्करी (human trafficking) करने वाले एक बड़े गैंग का खुलासा किया है। इस गैंग के तीन लोगों को गिरफ्तार भी किया है। यूपी एटीएस (UP ATS) का दावा है कि ये गैंग बांग्लादेश (Bangladesh) से महिलाओं और बच्चों को अवैध तरीके से भारत लेकर आते थे और इन्हें यहां पर बेच देते थे।