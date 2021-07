UP News: SGPGI में भर्ती कल्याण सिंह की हालत नाजुक, अस्पताल पहुंचे सीएम योगी

लखनऊ। UP News उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के पूर्व सीएम कल्याण सिंह (Former CM Kalyan Singh) की हालत नाजुक बनी हुई है। उनका उपचार एसजीपीजीआई (SGPGI) में चल रहा है। पूर्व सीएम को बीते कई दिनों से जीवन रक्षक प्रणाली पर रखा गया है। डॉक्टरों का कहना है कि कल्याण सिंह (Former CM Kalyan Singh) के स्वास्थ्य में सुधार नहीं हो रहा है।

वहीं, उनके स्वास्थ्य को लेकर व​ह भी चिंतित हैं। इस बीच मंगलवार को सीएम योगी आदित्यनाथ (CM Yogi Adityanath) उनसे मिलने के लिए एसजीपीजीआई (SGPGI) पहुंचे, जहां उन्होंने उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी की। सीएम ने संस्थान के निदेशक प्रो. आरके धीमन से कल्याण सिंह के स्वास्थ्य को लेकर बातचीत की और उनके परिजनों से भी मुलाकात की।

संस्थान के निदेशक प्रो. आरके धीमन का कहना है कि पूर्व सीएम कल्याण सिंह (Former CM Kalyan Singh) की स्थिति नाजुक बनी हुई है। उन्हें जीवन रक्षक प्रणाली पर रखा गया है। साथ ही डॉक्टरों की टीम लगातार उनके स्वास्थ्य को लेकर निगरानी कर रही है।

बता दें कि, बीते कई दिनों से पूर्व सीएम कल्याण सिंह (Former CM Kalyan Singh) की तबीयत खराब चल रही है। पीएम मोदी ने भी उनके स्वास्थ्य को लेकर चिंता जताई थी और परिजनों से बात की थी।