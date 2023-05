UP News : यूपी में अब माफियाओं की खैर नहीं, DGP ने दिये बड़े एक्शन के निर्देश

UP News : यूपी (UP) के पुलिस महानिदेशक आरके विश्वकर्मा (UP Director General of Police RK Vishwakarma) ने प्रदेश के माफिया, भगोड़े, टॉप 10 अपराधियों पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। डीपीजी (DGP) ने पुलिस अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा है कि धारा 174 A के तहत सभी अपराधियों पर कार्रवाई की जाए। डीजीपी (DGP) ने पुलिस अधिकारियों को बिजनौर के कुख्यात मुनीर (The Infamous Munir) के केस का उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि कुख्यात मुनीर (The Infamous Munir) लचर पैरवी की वजह से दोषमुक्त कर दिया गया था। यह मामला यूपी पुलिस के लिए आंख खोलने वाला है।

अपराधियों पर हो ऐसी कार्रवाई ताकि दोबारा न बन सके अतीक और विकास दुबे

बता दें कि तीन दिन पहले ही यानी कि 25 मई को डी़जीपी आरके विश्वकर्मा (DGP RK Vishwakarma) कानपुर पहुंचे थे। डीजीपी (DGP) के साथ डीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार (DG Law & Order Prashant Kumar) भी मौजूद रहे। डीजीपी (DGP) ने कहा था कि ऐसे अपराधी जो बार-बार अपराध कर रहे हैं, उन पर कड़ी कार्रवाई की जाए ताकि दोबारा कोई विकास दुबे (Vikas Dubey) और अतीक अहमद (atik Ahmed)न बन पाए। डीजीपी (DGP) ने बताया कि प्रदेश के अंदर हत्या, लूट, डकैती जैसी गंभीर अपराधों में कमी आई है। लेकिन, साइबर क्राइम तेजी से बढ़ रहे हैं।

डीजीपी (DGP) ने कहा कि प्रदेश के करीब 1500 पुलिस स्टेशनों में सीसीटीवी कैमरे (CCTV Cameras) लगवाए जा रहे हैं। ये कैमरे इसलिए लगवाए जा रहे हैं ताकि जनसुनवाई के दौरान पहुंचने वाले लोगों के साथ पुलिस ठीक से बर्ताव करे। लोगों की सुनवाई समय से हो। साथ ही सुनवाई के दौरान महिलाओं और बच्चों के साथ अच्छा व्यवहार किया जाए।