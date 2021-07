UP News: यूपी के हर गांवों में होगी पंचायत सहायकों की भर्ती, जानिए कैसे करें अप्लाई…

UP News: यूपी विधानसभा चुनाव 2022 (UP Assembly Election 2022) से पहले योगी सरकार (Yogi Sarkar) बेरोजगारों को बड़ा तोहफा (great gift to the unemployed) देने की घोषणा की है। गांवों में रहने वाले युवाओं के लिए भी पंचायत सहायकों (panchayat assistants) (पंचायत सहायक/ एकाउंटेंट-कम-डाटा इंट्री ऑपरेटर) की भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गयी है।