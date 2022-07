यूपी में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल : 13 IAS व 20 PCS अफसरों का ट्रांसफर, एस राजलिंगम वाराणसी नए जिलाधिकारी

लखनऊ। योगी सरकार ने शुक्रवार की सुबह एक बार फिर बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया है। आईएएस के तबादलों में सबसे बड़ा नाम परिवहन निगम के प्रबंध निदेश राजेंद्र प्रताप सिंह को चित्रकूट का आयुक्त बनाया गया है। वाराणसी के डीएम कौशल राज शर्मा को प्रयागराज का आय़ुक्त बनाया गया है। उनकी जगह एस राजलिंगम को वाराणसी का जिलाधिकारी बनाया गया है।

इसके अलावा सुधीर कुमार को कानपुर नगर का सीडीओ (CDO), मृदुल चौधरी को परियोजना निदेशक-ग्रेटर शारदा सहायक समादेश क्षेत्र विकास प्राधिकारी की जिम्मेदारी दी गई है। सुधा वर्मा को संयुक्त राज्य निर्वाचन आयुक्त, हिमांशु नागपाल को ज्वाइंट मजिस्ट्रेट कानपुर नगर बनाया गया है। पूजा अग्निहोत्री (Pooja Agnihotri) को उप निदेशक पर्यटन निदेशालय, गौरव शुक्ला को उपनिदेशक बाल विकास पुष्टाहार निदेशालय (Deputy Director Child Development Directorate of Nutrition) नंदलाल सिंह (Nandlal Singh)को संयुक्त ग्राम्य विकास बनाया गया है।

इन पीएसएस अधिकारियों का हुआ तबादला

जानें किसको कहां मिली नई तैनाती?

पूजा अग्निहोत्री उप निदेशक पर्यटन।

गौरव शुक्ला उप निदेशक बाल विकास ।

नंदलाल सिंह संयुक्त आयुक्त ग्राम्य विकास।

सचिन कुमार सिंह कुलसचिव एपीजी कलाम आजाद प्राविधिक विश्वविद्यालय।

ऋतु पुनिया अपर जिलाधिकार प्रशासन बरेली।

विजय कुमार सिंह अपर जिलाधिकारी प्रशासन बदायूं।

सर्वेश कुमार गुप्ता मुख्य राजस्व अधिकारी मिर्जापुर।

राजीव पांडेय सचिव विकास प्राधिकरण मुरादाबाद।

राकेश कुमार गुप्ता अपर जिलाधिकार श्रावस्ती।

श्रीमति सुशीला अपर नगर आयुक्त आगरा।

श्रीमति गरिमा सिंह सचिव विकास प्राधिकरण आगरा।

केशव नाथ अपर जिलाधिकारी कानपुर देहात।

राजेशकुमार मगर मजिस्ट्रेट बांदा।

कुंवर पंकज अपर जिलाधिकारी न्यायिक श्रावस्ती।

गौरव श्रीवास्तव अपर जिलाधिकारी देवरिया।

सत्यप्रिय सिंह नगर मजिस्ट्रेट प्रयागराज।

रजनीश राय उप भूमि व्यवस्था आयुक्त।

सत्य प्रकाश सिंह मुख्य राजस्व अधिकारी जौनपुर।

वैभव मिश्रा अपर जिलाधिकारी मेरठ।

अविनाश चंद्र मौर्य उप निदेशक मंडी परिषद।