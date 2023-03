UP News : यूपी में दो आईपीएस अफसरों का तबादला , आकाश तोमर बरेली के नए एसएसपी बने

UP News : यूपी (UP) में गुरुवार को दो आईपीएस अफसरों के तबादले कर दिए गए हैं। आईपीएस आकाश तोमर (IPS Akash Tomar) को बरेली का एसएसपी (SSP of Bareilly) नियुक्त किया गया है।