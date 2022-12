UP News : योगी सरकार ने सात जिलों में 10 नए थानों को दी मंजूरी , तीन थाने आगरा को मिले

लखनऊ। यूपी (UP) की योगी सरकार (Yogi Government) ने सात जिलों में 10 नए थानों को मंजूरी दे दी है। इसमें सबसे ज्यादा आगरा पुलिस कमिश्नरेट (Agra Police Commissionerate) को तीन नया थाना मिला है। यहां के डौकी थाने को दो भाग में करते हुए बमरौली कटरा नया थाना (Bamrauli Katra New Police Station) बनाया गया है। एत्मादुद्दौला से अलग कर ट्रांस यमुना (Trans Yamuna) को और अछेनरा थाने (Achenara Police Station) को दो हिस्सों में बांटते हुए किरावली नया थाना (Kirawali New Police Station) बनाया गया है।

शासनादेश के मुताबिक लखीमपुर खीरी (Lakhimpur Kheri) के ईसानगर थाने (Isanagar Police Station) के अंतर्गत नया थाना खमरिया (Naya Thana Khamaria) खोला गया है। वहीं, खीरी के ही सदर थाने से अलग करते हुए शारदा नगर को नया थाना बनाया गया है।

इसके अलावा श्रावस्ती में हरदत्तनगर गिरंट (Hardattanagar Girant) , गाजीपुर में रामपुर मांझा, कानपुर पुलिस कमिश्नरेट (Kanpur Police Commissionerate) में अरौल, महाराजगंज जिले (Maharajganj District) में भिठौली और पीलीभीत में आधुनिक थाना करेली (Modern Police Station Kareli) के गठन को मंजूरी दे दी गई है। इन थानों के लिए पदों का सृजन बाद में किया जाएगा।