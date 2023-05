UP News : यूपी भवन यौन शोषण मामले में योगी सरकार का बड़ा एक्शन, कई अधिकारियों को किया सस्पेंड

UP News : यूपी (UP) के सीएम योगी आदित्यानाथ (CM Yogi Adityanath) का यूपी भवन यौन शोषण मामले (UP Bhawan Sexual Abuse Case) में बड़ा एक्शन देखने को मिला। योगी सरकार (Yogi Government) ने यूपी भवन (UP Bhawan) के कई अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया है। इस कार्रवाई की जद में व्यवस्था अधिकारी दिनेश कारूष के साथ साथ राकेश चौधरी और पारस को सस्पेंड किया गया है। इसके साथ ही अब RC और ARC पर भी कार्रवाई की तलवार लटकी है। सरकार के सूत्रों का कहना है कि यूपी भवन (UP Bhawan) भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया था। सीएम योगी (CM Yogi) ने मामले को संज्ञान में लेकर कार्रवाई की है। राजीव तिवारी को यूपी भवन (UP Bhawan) की जिम्मेदारी दी गई है।

यूपी भवन में महिला के साथ यौन शोषण

बता दें कि इस बड़े एक्शन की पीछे एक महिला की एफआईआर है। एक युवती ने दिल्ली मुकदमा दर्ज करवाया था। इसमें महिला ने यूपी भवन (UP Bhawan) के कमरे में यौन शोषण (Sexual Abuse) की बात का जिक्र किया है। एफआईआर के बाद दिल्ली पुलिस (Delhi Police) ने यूपी भवन (UP Bhawan) का वह कमरा सील कर दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (CM Yogi Adityanath) को जब इस केस के विषय में जानकारी मिली तो गंभीरता दिखाते हुए कार्रवाई की।

एक साथ सस्पेंड हुए कई अफसर

दिल्ली पुलिस (Delhi Police) की कार्रवाई के बाद सीएम योगी (CM Yogi) ने सोमवार को मामले में बड़ा एक्शन लिया। एक झटके में दिनेश कारूष, राकेश चौधरी समेत कई अफसरों को निलंबित कर दिया गया है। सूत्रों के मुताबिक 26 मई को महाराणा प्रताप सेना के एक पदाधिकारी यूपी भवन (UP Bhawan) गए थे। यहां उन्होंने तैनात पारसनाथ और सहायक राकेश कुमार से किसी उच्च अधिकारी के लिए कमरा बुक का हवाला दिया था। कर्मचारी ने कमरा नंबर 122 खोल दिया। वहां लगे सीसीटीवी में एक अज्ञात महिला के आने-जाने की फुटेज भी सामने आए हैं। दिल्ली पुलिस (Delhi Police) मामले की जांच कर रही है।

यूपी भवन में लगे सीसीटीवी में राज्यवर्धन सिंह परमार दोपहर 12.22 बजे एक अज्ञात महिला के साथ कमरे में प्रवेश करते दिखे और 01.05 पर कमरे पर बाहर निकल गए। बाद में उसी अज्ञात महिला ने चाणक्यपुरी थाने में जाकर राज्यवर्धन सिंह परमार के खिलाफ शिकायत दी। जिसमें महिला ने आरोप लगाया कि राज्यवर्धन सिंह उसे UP भवन लेकर गया और उसका यौन शोषण किया गया है। दिल्ली पुलिस ने इस मामले मे जांच के बाद कमरे को सील कर दिया।

मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव एसपी गोयल की ओर से जारी किए गए आदेश में कहा गया है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में अभी तक अहम जानकारी हाथ लगी है। सीसीटीवी फुटेज भी पुलिस को मिल चुकी है। जिसमें साफ होता दिख रहा है कि अनाधिकृत व्यक्ति अज्ञात महिला को लेकर यूपी भवन पहुंचा है। यह बेहद गंभीर स्थिति है। इससे शासन की छवि खराब हुई है। इस पूरे प्रकरण के लिए यह व्यवस्था अधिकारी दिनेश कारूष जिम्मेदार है। इन सभी लोगों के विभागीय जांच के आदेश दिए गए हैं।