UP Nikay Chnav 2023 : नगर निकाय चुनाव की अधिसूचना आज शाम तक हो सकती है जारी, चुनाव कार्यक्रम का एलान कल!

यूपी नगर निकाय चुनाव (UP Local Body Election) के लिए जारी आरक्षण की अनंतिम अधिसूचना (Final Notification of Reservation) पर मिली आपत्तियों के निस्तारण को अंतिम रूप दे दिया गया है। अब सभी आपत्तियों का मिलान किया जा रहा है। इसके पूरा होने के बाद रविवार को शाम तक आरक्षण की अंतिम अधिसूचना (Final Notification of Reservation) जारी की जाएगी।