UP Nikay Chunav 2023 : यूपी निकाय चुनाव को सुप्रीम कोर्ट से मिली हरी झंडी, जानें कब जारी होगा नोटिफिकेशन?

UP Nikay Chunav 2023 : यूपी निकाय चुनाव (UP Nikay Chunav) को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) से हरी झंडी (Green Signal) मिल गई है । सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने OBC आरक्षण के साथ निकाय चुनाव (Nikay Chunav) कराने की इजाजत दी है । सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने OBC आयोग की रिपोर्ट को स्वीकार किया है । वहीं सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने यूपी सरकार (UP Government) को निकाय चुनाव का नोटिफिकेशन जारी करने की इजाजत दी है । सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि अगर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) इजाजत दे तो वह 2 दिन के अंदर ही नोटिफिकेशन जारी कर सकते है। जिसके बाद उन्हें कोर्ट ने दो दिन के अंदर नोटिफिकेशन जारी करने का निर्देश दिया है।

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा OBC आयोग की रिपोर्ट स्वीकार कर OBC आरक्षण के साथ नगरीय निकाय चुनाव कराने का आदेश स्वागत योग्य है। विधि सम्मत तरीके से आरक्षण के नियमों का पालन करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार समयबद्ध ढंग से नगरीय निकाय चुनाव कराने हेतु प्रतिबद्ध है। — Yogi Adityanath (@myogiadityanath) March 27, 2023

वहीं यूपी सरकार (UP Government) ने कहा अगर कोर्ट इजाजत देता है तो वह दो दिन के भीतर चुनाव का नोटिफिकेशन जारी कर सकती है । सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता (Solicitor General Tushar Mehta) ने कहा कि 28 दिसंबर 2022 को OBC आयोग का गठन किया गया था, इस मामले को लेकर 7 मार्च 2023 को आयोग ने अपनी रिपोर्ट दी ।