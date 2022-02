UP Police Force Inspired by Bachchan Pandey: यूपी पुलिस ने Video शेयर कर कहा- भौकाल और भय सिर्फ कानून का चलेगा

Bollywood news: साजिद नाडियाडवाला (Sajid Nadiadwala) की फिल्म ‘बच्चन पांडे’ (Bachchan Pandey Trailer) इन दिनों चर्चाओं में है। इस फिल्म के ट्रेलर को दर्शकों से भारी प्यार और लोकप्रियता हासिल हो रही है और अब इन सभी के बीच यूपी पुलिस पर भी फिल्म का क्रेज देखने को मिला है। अक्षय कुमार (Akshay Kumar) के एक्शन-कॉमेडी ट्रेलर (Action-Comedy Trailer) से प्रेरित यूपी पुलिस ने भी #Armslengthfromcrime पहल के तहत एक वीडियो शेयर किया है जो आप यहां देख सकते हैं।

इस वीडियो को उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर किया है। आप देख सकते हैं यूपी पुलिस बल (UP Police Force Inspired by Bachchan Pandey and shared Video) ने अपने आधिकारिक हैंडल से ट्वीट करते हुए लिखा, ‘भाई हो या गॉडफादर, भौकाल और भय सिर्फ कानून का चलेगा #ArmslengthfromCrime’।

इस वीडियो में वास्तविक जीवन की तुलना करते हुए बताया गया है कि कैसे डरने की एकमात्र चीज कानून है, इसी के साथ वीडियो में इसमें शामली (Shamli), औरैया (auraiya), संभल (), फिरोजाबाद, सहारनपुर, हाथरस, मुजफ्फरनगर, गोंडा और बस्ती जैसे क्षेत्रों में अपराधियों के पकड़े जाने का दृश्य दिखाया गया है।

आप देख सकते हैं इस वीडियो में 9689 हथियार, 10052 गोलियां, 229 किलोग्राम विस्फोटक पदार्थ और 311 बम जब्त किए गए और 2039 हथियार लाइसेंस शामिल हैं, जिन्हें शस्त्र अधिनियम के तहत दुरुपयोग के कारण रद्द कर दिया गया है।

अब बात करें ‘बच्चन पांडे’ के ट्रेलर के बारे में तो इसके लॉन्च के 24 घंटों से भी कम समय में 45 मिलियन से अधिक बार देखा गया और ट्विटर और यूट्यूब पर 2 दिनों के लिए फिल्म का ट्रेलर नंबर 1 पर ट्रेंड करता रहा। इसी व्यूज से समझा जा सकता है कि फिल्म को लेकर लोगों के बीच क्या उत्सुकता होगी।