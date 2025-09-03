UP Police Recruitment : ओटीआर के विवरण में एक बार संशोधन कर सकेंगे अभ्यर्थी, बोर्ड ने लिया बड़ा फैसला

  1. हिन्दी समाचार
उत्तर प्रदेश पुलिस (UP Police) में होने वाली भर्तियों को सुचारू और शुचितापूर्वक तरीके से संपन्न कराने के लिए उप्र पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड (UP Police Recruitment and Promotion Board) ने वन टाइम रजिस्ट्रेशन (OTR) प्रणाली की शुरुआत की है। अभ्यर्थियों की मांग के दृष्टिगत बोर्ड ने ओटीआर (OTR)  के विवरण में एक बार संशोधन करने की सुविधा भी प्रदान कर दी है।

लखनऊ। उत्तर प्रदेश पुलिस (UP Police) में होने वाली भर्तियों को सुचारू और शुचितापूर्वक तरीके से संपन्न कराने के लिए उप्र पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड (UP Police Recruitment and Promotion Board) ने वन टाइम रजिस्ट्रेशन (OTR) प्रणाली की शुरुआत की है। अभ्यर्थियों की मांग के दृष्टिगत बोर्ड ने ओटीआर (OTR)  के विवरण में एक बार संशोधन करने की सुविधा भी प्रदान कर दी है। अभ्यर्थी बोर्ड द्वारा जारी लिंक पर जाकर संशोधन कर सकेंगे।

बता दें कि बोर्ड द्वारा बीती 31 जुलाई को ओटीआर प्रणाली की शुरुआत की थी, जिसमें 10 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने अब तक आवेदन किया है। विभिन्न स्तरों से प्राप्त हो रहे आग्रह के दृष्टिगत अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए ओटीआर में दिए गए विवरण में संशोधन (मोडिफिकेशन) करने के लिए मात्र एक बार अवसर प्रदान करने का निर्णय लिया गया है।

बोर्ड के परीक्षा नियंत्रक ने बताया कि अभ्यर्थी बोर्ड की वेबसाइट पर दिए गए लिंक apply.upprb.in पर जाकर रजिस्टर्ड अकाउंट क्रेडेंशियल अथवा आधार आईडी अथवा डिजीलॉकर के माध्यम से अपने ओटीआर अकाउंट में लॉग-इन करके उसमें दिए गए मोडिफाई ओटीआर डिटेल्स टैब/सेक्शन में जाकर अपने विवरण को संशोधित कर सकते हैं। बता दें कि बोर्ड ने पंजीकरण में कोई समस्या आने पर हेल्पलाइन नंबर 18009110005 भी जारी किया था, जिस पर अभ्यर्थी सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक संपर्क कर सकते हैं।

संशोधन करने में बरतें सावधानी
बोर्ड ने सूचित किया है कि ओटीआर फॉर्म में संशोधन करने का मात्र एक अवसर प्रदान किया गया है, लिहाजा संशोधित ओटीआर फॉर्म अंतिम रूप से अपडेट किए जाने से पहले प्रत्येक सेक्शन/टैब के अंतर्गत अपना विवरण पूरी सावधानी से दर्ज एवं चेक कर लें। एक बार संशोधित ओटीआर फॉर्म अपडेट करने के बाद दर्ज किए गये विवरण में संशोधन नहीं किया जा सकेगा। दोबारा संशोधन करने का कोई अवसर भी प्रदान नहीं किया जाएगा।

