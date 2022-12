UP School Fees Hike : अभिभावकों को नए सत्र में लगेगा बड़ा झटका, निजी स्कूलों फीस में की भारी बढ़ोत्तरी

UP School Fees Hike : बढ़ती महंगाई (Rising Inflation)और घटती आमदनी ने जनता का जीना मुहाल कर दिया है। इसी बीच यूपी की जनता नए शैक्षिक सत्र (New Academic Session) में एक और बड़ा झटका लगने जा रहा है। अगले साल से यूपी (UP) में बच्चों को पढ़ाने के लिए अधिक जेब ढ़ीली करनी होगी।