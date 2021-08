Attendance is not mandatory in UP schools, बिगड़ी स्थिति तो बंद होंगे स्कूल : दिनेश शर्मा

उत्तर प्रदेश सरकार (Government of Uttar Pradesh) ने गुरुवार को कहा कि स्कूलों में छात्रों की उपस्थिति अनिवार्य नहीं (Attendance is not mandatory) होगी। अगर कोविड( Covid-19) की स्थिति बिगड़ती है तो स्कूल फिर से बंद हो सकते हैं। यह बात प्रदेश के उपमुख्यमंत्री डॉ. दिनेश शर्मा (Deputy Chief Minister Dr. Dinesh Sharma) ने यह बात शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के सदस्य ध्रुव कुमार त्रिपाठी (Teacher constituency member Dhruv Kumar Tripathi) के एक सवाल का जवाब देते हुए राज्य विधान परिषद (State Legislative Council)में कही।