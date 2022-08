UP Weather : बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवात का दिखा असर, IMD ने यूपी 15 जिले में भारी बारिश का जारी किया रेड अलर्ट

UP Weather : बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवात का दिखा असर, IMD ने यूपी 15 जिले में भारी बारिश का जारी किया रेड अलर्ट

यूपी (UP)में बंगाल की खाड़ी (Bay of Bengal) में उठे चक्रवात (Cyclone) के कारण एक बार फिर वातावरण में नमी बढ़ने लगी है, इसके साथ ही यूपी में बारिश (Rain in UP) का दौर शुरू हो गया है। यूपी मौसम विभाग (UP Weather Department) ने लखनऊ, अयोध्या समेत 15 जिले में भारी बारिश का रेड अलर्ट (Red Alert) जारी किया है।