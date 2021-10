यूपीः अंधेरा होने के बाद थाने ना जाएं महिलाएं, BJP नेता बेबी रानी मौर्य ने दी नसीहत

उत्तर प्रदेश (UP) की योगी आदित्यनाथ सरकार (yogi adityanath government) कानून व्यवस्था (Law and order) को दुरुस्त करने का दावा कर रही है। लेकिन उनकी ही पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बेबी रानी मौर्य (baby rani maurya) ने कानून व्यवस्था (Law and order) पर सवाल खड़ा किया है।