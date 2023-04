UP Board Result on DigiLocker : डिजिलॉकर पर यूपी बोर्ड परिणाम 2023, महफूज रहेगी मार्कशीट

प्रयागराज। यूपी बोर्ड रिजल्ट 2023 (UP Board Result 2023) डिजिलॉकर पर भी जारी किया जाएगा। यूपी बोर्ड (UP Board) इंटरमीडिएट और मैट्रिक परीक्षा में बैठने वाले 58 लाख से अधिक छात्र यूपी बोर्ड (UP Board) की आधिकारिक वेबसाइट upresults.nic.in और upmsp.edu.in से यूपी बोर्ड की मार्कशीट 2023 की जांच और डाउनलोड कर सकेंगे। साथ ही यूपी बोर्ड रिजल्ट 2023 (UP Board Result 2023) डिजिलॉकर प्लेटफॉर्म पर जारी किया जाएगा। जानिए डिजिलॉकर से यूपी बोर्ड रिजल्ट 2023 (UP Board Result 2023) कैसे चेक करें?

