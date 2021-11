UPTET Paper Leak: यूपी STF ने सचिवालय के संविदा कर्मी को भी दबोचा, अभी तक 29 गिरफ्तार

UP TET Paper Leak: यूपी शिक्षक पात्रता परीक्षा (UP TET) पेपर लीक होने के बाद सरकार ने इसे रद्द कर दिया। वहीं, जांच में जुटी यूपी एसटीएफ (Up Stf) ताबड़तोड़ कार्रवाई करने में जुटी हुई है। इस मामले में प्रदेश के विभिन्न जिलों से 29 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। इस बीच राजधानी लखनऊ से यूपी एसटीएफ (Up Stf) ने सचिवालय के संविदा कर्मी कौशलेंद्र (kaushalendra) को दबोचा है।