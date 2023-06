आगरा एकलव्य स्टेडियम में नगर विकास मंत्री एके शर्मा ने किया सामूहिक योग, बोले- योग हमारी सभ्यता, संस्कृति की अनमोल धरोहर

लखनऊ/आगरा। अंतराष्ट्रीय योग दिवस पर उत्तर प्रदेश सरकार के नगर विकास व ऊर्जा मंत्री व आगरा जिले के प्रभारी मंत्री एके शर्मा ने जिले के एकलव्य स्टेडियम में सामूहिक योगाभ्यास किया। इस दौरान केन्द्रीय स्वास्थ्य व परिवार कल्याण राज्य मंत्री एस पी सिंह बघेल भी मौजूद रहे। योगाभ्यास के उपरान्त मंत्री श्री शर्मा ने कहा कि योग हमारे देश, हमारी सभ्यता और हमारी संस्कृति की अनुपम धरोहर है। बहुत दिनों तक इसके बारे में कोई चर्चा नहीं होने से यह हमारा पूराना ज्ञान और विधा विलुप्त होती जा रही थी। हमारे वेदों, ग्रंथों और उपनिषदों में भी योग के बारे में उल्लेख है और सभी ने योग को अपने-अपने ढंग से परिभाषित किया है।

Urban Development Minister AK Sharma did mass yoga at Agra Eklavya Stadium, said- Yoga is the precious heritage of our civilization, culture pic.twitter.com/g34WCEGBu3

