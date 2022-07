गुलाब के पंखुड़ियों  से बनाया Urfi Javed ने अपना ड्रेस, वीडियो देख रह जाएंगे हैरान   

Urfi Javed new Video: उर्फी जावेद अपने ड्रेसिंग को लेकर लोगों के दिलों की धड़कनें बढ़ा देती हैं। फैशन के नाम पर हमेशा कुछ ना कुछ अलग ट्राई करती हैं।

इस बार उर्फी फूलों से बनी ड्रेस पहनकर नजर आईं हैं। उर्फी का ये लेटेस्ट वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

वीडियो में देखा जा सकता है कि उर्फी गुलाब के पत्तों से अपने शरीर को ढकीं हुई हैं। जो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है।

इस वीडियो पर यूजर्स अपनी-अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। एक यूजर ने कमेंट किया- Hi beautiful how are you ?कुछ यूजर्स हर्ट बना कर भेज रहे हैं। तो कुछ SCOKING वाला इमोजी !