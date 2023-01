BJP नेता ने Urfi Javed पर लगाया ‘नग्नता’ फैलाने का आरोप, भड़की एक्ट्रेस एक्ट्रेस पहुंची महिला आयोग

मुंबई: फेमस अतरंगी स्टार कहे जाने वाले उर्फी जावेद (Urfi Javed) अपनी अतरंगे ड्रेसिंग सेंस के लिए मशहूर है। आए दिन पैपराजी को कभी सड़क पर तो कभी पब्लिक प्‍लेस पर पोज देती रहती है। उर्फी (Urfi Javed) का ड्रेस हमेशा बोल्‍ड होता है जिसमें वो अपनी बॉडी को फ्लांट (Flaunt the body) करती नजर आती हैं।

आपको बता दें, वहीं पिछले दिनों बीजेपी की नेता चित्रा किशोर वाघ (Chitra Kishore Wagh) ने एक्‍ट्रेस पर ‘नग्नता’ फैलाने का आरोप लगाया था और कमेंट करते हुए शिकायत दर्ज करवाई थी।

वहीं अब उर्फी के वकील ने ‘अभद्र’ ड्रेस सेंस (‘indecent’ dress sense) पर कथित टिप्पणी के लिए शिकायत दर्ज कराई है। इसके साथ ही उर्फी ने भाजपा नेता चित्रा से मजे लेते हुए करारा जवाब दिया है।

Uorfi Javed Hits Back!!! Files Police Complaint against BJP leader Chitra Wagh after the leader threatened her saying "Thobaad Fodun Takin".

.

.

.#urfijaved #uorfijaved #bjp #bjpleader #ChitraWagh #news #NewsUpdate #Breaking_News pic.twitter.com/7hhchhW1vE

— Photofit Buzz (@PhotofitM) January 13, 2023