Urfi Javed बोलीं- मुस्लिम चरमपंथी बताएं इस्लाम में 4 शादी क्यूं? कुरान में कहीं लिखा है कि महिला से जबरन पर्दा कराओ

मुंबई। उर्फी जावेद (Urfi Javed) को चरमपंथी मुस्लिमों की सोच से दिक्कत बताया है। बता दें कि कई मौकों पर उर्फी जावेद (Urfi Javed) मुखर होकर अपनी परेशानी बता चुकी हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें ट्रोल करने वालों में ज्यादातर मुस्लिम ही होते हैं। सोशल मीडिया पर उर्फी जावेद ने वीडियो के माध्यम से चरमपंथियों पर निशाना साधा है।

वीडियो में उर्फी जावेद (Urfi Javed) हाथों में बिल्ली को पकड़े हुए नजर आ रही हैं। उर्फी जैसे ही बोलती हैं कि वह मुस्लिम चरमपंथियों के बारे में बोलना चाहती हैं तभी बिल्ली उनके हाथ से नीचे उतर जाती है। तब उर्फी कहती हैं कि मैंने मुस्लिम चरमपंथियों का नाम लिया तो ये भी बेचारी खौफ में आ गई। उर्फी ने कहा कि जो भी चरमपंथी मेरी फोटो पर कमेंट कर कहते हैं मैं तो इस्लाम के नाम पर धब्बा हूं, मेरे खिलाफ फतवा जारी कर देना चाहिए. मेरे कपड़े ये, मेरे कपड़े वो…

उन्होंने कहा कि क्या आप जानते हैं कुरान में कहीं नहीं लिखा है कि महिलाओं को जबरन पर्दा कराओ। हां ये जरूर लिखा है महिलाओं को पर्दा करना चाहिए, लेकिन ये नहीं लिखा कि वो नहीं करना चाहती पर्दा तो जबरदस्ती गालियों की बौछार करो, इतना शर्मिंदा करवाओ कि वो खुद ही पर्दे में आ जाए।

