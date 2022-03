Naked Wire की चपेट में आई Urfi Javed, पोस्ट शेयर कर बोली एक्ट्रेस- मरते-मरते बची

नई दिल्ली: टीवी की मशहूर अदाकारा उर्फी जावेद (Urfi Javed) अपने एक से बढ़कर लुक को लेकर सोशल मीडिया (social media) पर छाई रहती हैं। वही उर्फी को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है जिसमे बताया जा रहा है कि उर्फी जावेद (Urfi Javed) बिजली के तार की चपेट में आ गई थीं। मौके पर पहुंचकर उनकी मां ने जान बचाई। यह पूरी घटना उर्फी जावेद (Urfi Javed) ने सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से प्रशंसकों को बताई।

दरअसल, उर्फी जावेद (Urfi Javed) कुछ काम कर रही थीं तथा उन्होंने चप्पल नहीं पहनी हुई थी। ऐसे में एक नेकेड वायर की चपेट में उर्फी जावेद आ गईं। यह हादसा इतना बुरा और भयंकर था कि उर्फी जावेद (Urfi Javed) के हाथ में छेद तक हो गया। हाथ की तस्वीर डालते हुए उर्फी जावेद (Urfi Javed) ने पूरा किस्सा बताया।

उर्फी जावेद (Urfi Javed) अपनी निजी जिंदगी को लेकर कई अपडेट्स सोशल मीडिया (updates social media) के जरिए अपने फैंस के शेयर करती रहती हैं। हाल ही में वह never have i ever गेम खेल रही थीं। यह एक इंस्टाग्राम का फिल्टर है, जिसमें उर्फी से पूछा गया कि क्या उन्होंने अपनी जिंदगी में कभी मौत का सामना किया है। इसपर पूरा किस्सा बताते हुए उर्फी जावेद ने सबसे पहले अपने हाथ की हथेली बताई, जिसपर हल्के पीले रंग का निशान था।

उर्फी जावेद (Urfi Javed) ने अपनी अगली पोस्ट में लिखा, “मजेदार किस्सा, एक बार मैंने नेकेड वायर को पकड़ लिया था। मैं बेहोश हो गई थी, उसको पकड़े-पकड़े। उस शॉक का इतना बुरा प्रभाव पड़ा कि मेरे हाथ पर आज भी यह निशान है। मेरी मां उस वक़्त वहां मौके पर पहुंचीं तथा उन्होंने मेरी जान बचाई। मैं मर चुकी होती, लेकिन नहीं। मैं जिन्दा हूं।” वही उर्फी जावेद के इस खुलासे से कई फैंस हैरान हो गए तथा उन्हें अपना ध्यान रखने की हिदायत दी।