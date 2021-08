Urvashi Rautela को ‘Virgin Bhanupriya’ के लिए ‘Best Actress Critics’ Choice Award’ से किया गया सम्मानित

Bollywood news: बॉलीवुड की सबसे कम उम्र की सुपरस्टार उर्वशी रौतेला (Urvashi Rautela) अपने आकर्षक अभिनय के माध्यम से, अपने डांस मूव्स, ट्रेंडी आउटफिट, अद्भुत व्यक्तित्व और फिटनेस के प्रति अभिनेत्री ने विसमित करने में कभी असफल नहीं हुवी। एक्ट्रेस उर्वशी रौतेला (Urvashi Rautela) के सोशल मीडिया (Social media) पर बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है वह अपने प्रशंसकों को अपनी सफताओ और काम के बारे में अपडेट करती रहती हैं।

एक्ट्रेस ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट (Instagram account) पर 2020 में रिलीज़ हुई अपनी फिल्म ‘वर्जिन भानुप्रिया’ के लिए ‘इंटरनेशनल आइकॉनिक च्वाइस अवार्ड्स 2021’ (International Iconic Choice Awards 2021) से ‘सर्वश्रेष्ठ एक्ट्रेस क्रिटिक्स च्वाइस अवार्ड’ (Best Actress Critics’ Choice Award) मिलने पर अपने दर्शको का धन्यवाद किया। अभिनेत्री ने भानुप्रिया अवस्थी (भानु) की भूमिका निभाई।

जिसके लिए उर्वशी रौतेला (Urvashi Rautela) को पुरस्कार से नवाज़ा गया। एक्ट्रेस ने दरशोके के प्रति अपना प्यार व्यक्त करते हुवे कहा की मैं अपने आप को भाग्यशाली समझती हु की लोगो ने मेरे काम को सराया।

अभिनेत्री उर्वशी रौतेला ने धन्यवाद देते हुए वीडियो को कैप्शन दिया, “THANK YOU FOR “BEST ACTRESS CRITICS CHOICE AWARD 2021” FOR MY FILM VIRGIN BHANUPRIYA. Thanks, International Iconic Awards 2021. I love you all”। प्रशंसको ने कमेंट सेक्शन में अपने पसंदीदा अभिनेत्री के प्रति प्यार की बौछार की।

काम की चर्चा पर, उर्वशी रौतेला (Urvashi Rautela) एक बड़े बजट की सायंस-फिक्शन तमिल फिल्म के साथ अपना तमिल डेब्यू करेंगी, जिसमें वह एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट (microbiologist) और एक आईआईटीयन की भूमिका निभाएंगी, और बाद में वह एक ड्यूल लैंग्वेज थ्रिलर (Dual Language Thriller) में दिखाई देने वाली हैं। ‘ब्लैक रोज़’ (black rose) के साथ-साथ ‘थिरुतु पायले 2’ (Thirutu Payale 2) के हिंदी रीमेक के साथ में दिखाई देंगी उर्वशी रौतेला (Urvashi Rautela)।

अभिनेत्री को हाल ही में गुरु रंधावा के साथ उनके गीत “दूब गए” और मोहम्मद रमजान के साथ “वर्साचे बेबी” के लिए एक ब्लॉकबस्टर रिस्पांस मिला। उर्वशी रौतेला जियो स्टूडियो की वेब सिरिस “इंस्पेक्टर अविनाश” में रणदीप हुड्डा के साथ मुख्य भूमिका निभा रही हैं, जो सुपर कॉप अविनाश मिश्रा और पूनम मिश्रा की सच्ची कहानी पर आधारित एक बायोपिक है।