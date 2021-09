Best Humanitarian और International Awards से Urvashi Rautela को किया गया सम्मानित

Bollywood news: ब्यूटी क्वीन उर्वशी रौतेला (Urvashi Rautela) मोहम्मद रमादान के सामने अपने अंतर्राष्ट्रीय गीत वर्साचे बेबी (Versace Baby) के साथ अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपना मार्ग प्रशस्त कर रही हैं और अब मोस्ट इन्फ्लुएंशियल बॉलीवुड एक्ट्रेस (Most Influential Bollywood Actress) और बेस्ट ह्युमेनिटरियन दो अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार (Best Humanitarian Two International Awards) जीता हैं। उर्वशी रौतेला (Urvashi Rautela) कड़ी मेहनत और समर्पण का एक पूर्ण संकलन है।

अंतर्राष्ट्रीय स्टार उर्वशी रौतेला (Urvashi Rautela) को सबसे प्रभावशाली बॉलीवुड अभिनेत्री के लिए एक पुरस्कार से सम्मानित किया गया, और अमृता फडणवीस द्वारा उर्वशी रौतेला फाउंडेशन चेरिटी जैसे मुंबई और उत्तरखंड में आयी बाड और जरुरत के वक़्त ऑक्सीजन कॉंसेन्टेटर (oxygen concentrator) कोरोना पीड़ित लोगों के लिए इंतज़ाम किया था।

उनके इस नेक काम और लोगों के प्रति समर्पण के लिए सर्वश्रेष्ठ मानवीय पुरस्कार प्रदान किया गया, उर्वशी रौतेला ने पुरस्कार स्वीकार किया और सोशल मीडिया पर अपने प्रशंसकों को कैप्शन देकर धन्यवाद दिया, उन्होंने लिखा।

वर्कफ्रंट की बात करें तो, उर्वशी रौतेला एक बड़े बजट की सायंस-फिक्शन तमिल फिल्म के साथ अपना तमिल डेब्यू करेंगी, जिसमें वह एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट और एक आईआईटीयन की भूमिका निभाएंगी, और बाद में वह एक ड्यूल लैंग्वेज थ्रिलर में दिखाई देने वाली हैं।

‘ब्लैक रोज़’ के साथ-साथ “थिरुतु पायले २” के हिंदी रीमेक के साथ में दिखाई देंगी उर्वशी रौतेला। अभिनेत्री को हाल ही में गुरु रंधावा के साथ उनके गीत “दूब गए” और मोहम्मद रमजान के साथ “वर्साचे बेबी” के लिए एक ब्लॉकबस्टर रिस्पांस मिला।

उर्वशी रौतेला जियो स्टूडियो की वेब सिरिस “इंस्पेक्टर अविनाश” में रणदीप हुड्डा के साथ मुख्य भूमिका निभा रही हैं, जो सुपर कॉप अविनाश मिश्रा और पूनम मिश्रा की सच्ची कहानी पर आधारित एक बायोपिक है।