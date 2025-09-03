  1. हिन्दी समाचार
  2. दुनिया
  3. अमेरिका सेना ने वेनेजुएला से ‘ड्रग्स’ ले जा रही नाव पर किया मिसाइल हमला , 11 लोगों को की मौत

अमेरिका सेना ने वेनेजुएला से ‘ड्रग्स’ ले जा रही नाव पर किया मिसाइल हमला , 11 लोगों को की मौत

अमेरिका ने कहा है कि कैरेबियन सागर में वेनेजुएला से अमेरिका तक ड्रग्स ले जा रहे एक छोटे जहाज पर ड्रोन हमले में 11 "नार्कोटेररिस्ट" मारे गए।

By अनूप कुमार 
Updated Date

America : अमेरिका ने कहा है कि कैरेबियन सागर में वेनेजुएला से अमेरिका तक ड्रग्स ले जा रहे एक छोटे जहाज पर ड्रोन हमले में 11 “नार्कोटेररिस्ट” मारे गए। अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर फुटेज साझा करते हुए, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने आरोप लगाया कि शिपमेंट एक ड्रग कार्टेल से जुड़ा था , जिसका नेतृत्व उन्होंने दावा किया कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो (Venezuela President Nicolas Maduro)कर रहे थे ।

पढ़ें :- ChatGPT Outage : एआई चैटबॉट ChatGPT भारत समेत दुनियाभर में ठप पड़ा, हजारों यूजर्स परेशान

खबरों के अनुसार, ट्रंप ने कहा, “आज सुबह, मेरे आदेश पर, अमेरिकी सैन्य बलों ने साउथकॉम के जिम्मेदारी वाले क्षेत्र में ट्रेन डी अरागुआ नार्कोटेररिस्टों की पहचान की, जिनके खिलाफ काइनेटिक स्ट्राइक की गई। टीडीए एक नामित विदेशी आतंकवादी संगठन है, जो निकोलस मादुरो के नियंत्रण में काम करता है।

सामूहिक हत्या, मादक पदार्थों की तस्करी (drug trafficking), यौन तस्करी (Sex trafficking) और संयुक्त राज्य अमेरिका तथा पश्चिमी गोलार्ध (America and Western Hemisphere) में हिंसा और आतंक के कृत्यों के लिए जिम्मेदार है।” उन्होंने कहा, “कृपया इसे संयुक्त राज्य अमेरिका में ड्रग्स लाने के बारे में सोचने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए एक चेतावनी के रूप में लें। सावधान! विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने इस “घातक हमले” को “दक्षिणी कैरिबियन” (“Southern Caribbean”) में “वेनेजुएला से रवाना हुए एक मादक पदार्थ पोत” को निशाना बनाकर किया गया हमला बताया।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

अमेरिका सेना ने वेनेजुएला से 'ड्रग्स' ले जा रही नाव पर किया मिसाइल हमला , 11 लोगों को की मौत

अमेरिका सेना ने वेनेजुएला से 'ड्रग्स' ले जा रही नाव पर किया...

ChatGPT Outage : एआई चैटबॉट ChatGPT भारत समेत दुनियाभर में ठप पड़ा, हजारों यूजर्स परेशान

ChatGPT Outage : एआई चैटबॉट ChatGPT भारत समेत दुनियाभर में ठप पड़ा,...

OpenAI ने भारत पर लगाया बड़ा दांव, 1 GW डेटा सेंटर बनाने की तैयारी, 5 लाख मुफ्त लाइसेंस बांटेगी AI कंपनी

OpenAI ने भारत पर लगाया बड़ा दांव, 1 GW डेटा सेंटर बनाने...

China Stealth Drone Loyal Wingman : चीन ने दुनिया को दिखाया B-2 बॉम्बर स्टेल्थ ड्रोन , जान लीजिए खासियत

China Stealth Drone Loyal Wingman : चीन ने दुनिया को दिखाया B-2...

Twin blasts in Pakistan : बलूचिस्तान में दोहरे धमाके ,  क्वेटा और बन्नू में 26 लोगों की मौत

Twin blasts in Pakistan : बलूचिस्तान में दोहरे धमाके ,  क्वेटा और...

US Recession Warning : अमेरिका खुद गंभीर मंदी की कगार पर खड़ा है, मूडीज ने जारी की चेतावनी

US Recession Warning : अमेरिका खुद गंभीर मंदी की कगार पर खड़ा...