  1. हिन्दी समाचार
  2. दुनिया
  3. US cargo plane crashes : अमेरिका के केंटकी में क्रैश हुआ कार्गो विमान ,  हादसे में 7 लोगों की मौत

US cargo plane crashes : अमेरिका के केंटकी में क्रैश हुआ कार्गो विमान ,  हादसे में 7 लोगों की मौत

US cargo plane crashes: Cargo plane crashes in Kentucky, USA, 7 people died in the accident अमेरिकी राज्य केंटकी के लुइसविले अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद एक मालवाहक विमान के दुर्घटनाग्रस्त हो जाने से कम से कम तीन सात की मौत हो गई और 11 अन्य घायल हो गए।

By अनूप कुमार 
Updated Date

US cargo plane crashes : अमेरिकी राज्य केंटकी के लुइसविले अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद एक मालवाहक विमान के दुर्घटनाग्रस्त हो जाने से कम से कम तीन सात की मौत हो गई और 11 अन्य घायल हो गए।  यह हादसा शाम करीब 5 बजे हुआ। हवाई की ओर जा रहे UPS फ्लाइट 2976 ने लुईसविले मुहम्मद अली इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान भरी और कुछ ही देर में क्रैश हो गई।

पढ़ें :- Philippines Typhoon Kalmaegi :  फिलीपींस में तूफान कालमेगी से 66 लोगों की मौत ,  26 लापता, बाढ़ ने मचा दी तबाही

अमेरिकी संघीय विमानन प्रशासन (FAA) ने बताया कि UPS का यह MD-11 मॉडल विमान टेकऑफ के तुरंत बाद क्रैश हुआ। दुर्घटना के बाद एयरपोर्ट को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। जांच की जिम्मेदारी नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड (NTSB) को सौंपी गई है, जो हादसे के कारणों की विस्तृत जांच कर रहा है।

केंटकी के गवर्नर एंडी बेशियर (Kentucky Governor Andy Beshear) ने मंगलवार को लुईसविले हुई दुर्घटना पर एक्स पर लिखा, “लुईसविले से आई खबर बहुत दुखद है। अब तक सात लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, और यह संख्या बढ़ सकती है। राहतकर्मी मौके पर मौजूद हैं, आग बुझाने और जांच जारी रखने में जुटे हैं।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

Philippines Typhoon Kalmaegi :  फिलीपींस में तूफान कालमेगी से 66 लोगों की मौत ,  26 लापता, बाढ़ ने मचा दी तबाही

Philippines Typhoon Kalmaegi :  फिलीपींस में तूफान कालमेगी से 66 लोगों की...

US cargo plane crashes : अमेरिका के केंटकी में क्रैश हुआ कार्गो विमान ,  हादसे में 7 लोगों की मौत

US cargo plane crashes : अमेरिका के केंटकी में क्रैश हुआ कार्गो...

जोहरान ममदानी बने न्यूयॉर्क के मेयर, ट्रंप की धमकियों के बावजूद हुई बंपर जीत

जोहरान ममदानी बने न्यूयॉर्क के मेयर, ट्रंप की धमकियों के बावजूद हुई...

पंडित जवाहर लाल नेहरू का जिक्र कर डोनाल्ड ट्रंप को घेरा, नवनिर्वा​चित मेयर जोहरान ममदानी ने जीत के भाषण में जानें क्या कहा?

पंडित जवाहर लाल नेहरू का जिक्र कर डोनाल्ड ट्रंप को घेरा, नवनिर्वा​चित...

भारतीय मूल की गजाला हाशमी चुनी गईं वर्जीनिया की लेफ्टिनेंट गवर्नर, अमेरिका में रचा इतिहास

भारतीय मूल की गजाला हाशमी चुनी गईं वर्जीनिया की लेफ्टिनेंट गवर्नर, अमेरिका...

Gopichand Hinduja : हिंदुजा समूह के अध्यक्ष गोपीचंद हिंदुजा का 85 वर्ष की आयु में निधन, लंदन में आखिरी सांस

Gopichand Hinduja : हिंदुजा समूह के अध्यक्ष गोपीचंद हिंदुजा का 85 वर्ष...