US cargo plane crashes : अमेरिका के केंटकी में क्रैश हुआ कार्गो विमान ,  हादसे में 7 लोगों की मौत

US cargo plane crashes : अमेरिकी राज्य केंटकी के लुइसविले अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद एक मालवाहक विमान के दुर्घटनाग्रस्त हो जाने से कम से कम तीन सात की मौत हो गई और 11 अन्य घायल हो गए। यह हादसा शाम करीब 5 बजे हुआ। हवाई की ओर जा रहे UPS फ्लाइट 2976 ने लुईसविले मुहम्मद अली इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान भरी और कुछ ही देर में क्रैश हो गई।

अमेरिकी संघीय विमानन प्रशासन (FAA) ने बताया कि UPS का यह MD-11 मॉडल विमान टेकऑफ के तुरंत बाद क्रैश हुआ। दुर्घटना के बाद एयरपोर्ट को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। जांच की जिम्मेदारी नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड (NTSB) को सौंपी गई है, जो हादसे के कारणों की विस्तृत जांच कर रहा है।

केंटकी के गवर्नर एंडी बेशियर (Kentucky Governor Andy Beshear) ने मंगलवार को लुईसविले हुई दुर्घटना पर एक्स पर लिखा, “लुईसविले से आई खबर बहुत दुखद है। अब तक सात लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, और यह संख्या बढ़ सकती है। राहतकर्मी मौके पर मौजूद हैं, आग बुझाने और जांच जारी रखने में जुटे हैं।