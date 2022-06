US President Joe Biden : साइकिल चलाते हुए लड़खड़ा कर गिरे राष्ट्रपति जो बाइडेन , बोले- “मैं ठीक हूं”

US President Joe Biden:अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन का एक वीडियो इंटरनेट पर खूब वायरल हो रहा है। इस वीडियो में जो बाइडेन साइकिल की सवारी कर रहे है। अमेरिकी राष्ट्रपति साइकिल चलाते वक्त गिर गए। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन (Joe Biden) शनिवार की सुबह डेलावेयर राज्य (state of Delaware) में अपने समुद्र तट स्थित घर के पास साइकिल की सवारी करते समय गिर गए। हालांकि, उनको कोई चोट नहीं लगी है।

इस वीडियो में वो वाइट हाउस में साइकिल चलाते हुए लड़खड़ाकर गिरते दिख रहे हैं। हालांकि घटना के बाद वो तुरंत उठते हैं और कहते हैं कि मैं बिल्कुल अच्छा हूं। किसी तरह की चोट नहीं आई है।

Here’s footage I took of President @JoeBiden falling over on his bike this morning in Rehoboth. pic.twitter.com/hCt1af0pFU

— Nikki Schwab (@NikkiSchwab) June 18, 2022