अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन के परिवार के खास सदस्य ने तोड़ा दम

वाशिंगटन। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन के दो कुत्तों में से एक कुत्ते चैंप का शनिवार को निधन हो गया। जर्मन शेफर्ड नस्ल का यह कुत्ता 13 साल से बाइडन परिवार के साथ था। साल 2008 में उप-राष्ट्रपति बनने पर बाइडन की पत्नी ने उन्हें तोहफे में दिया था। राष्ट्रपति बाइडन ने चैंप की मृत्यु की घोषणा की । बाइडेन ने ट्वीट कर कहा, ‘हमारे प्यारे जर्मन शेफर्ड, चैंप का घर पर शांति से निधन हो गया।

Our family lost our loving companion Champ today. I will miss him. pic.twitter.com/sePqXBIAsE

— President Biden (@POTUS) June 19, 2021