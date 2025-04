US tariffs on South Korea and Vietnam : दक्षिण कोरिया और वियतनाम अमेरिकी टैरिफ के खिलाफ बनाएंगे रणनीति

US tariffs on South Korea and Vietnam : दक्षिण कोरिया और वियतनाम ने हाल ही में अमेरिका द्वारा लगाए गए पारस्परिक शुल्कों (mutual charges) के संभावित प्रभाव पर मिलकर फैसला लेने पर सहमति जताई है। खबरों के अनुसर,सोल के विदेश मंत्रालय ने बुधवार को यह जानकारी दी। विदेश मंत्री चो ताए-युल (Foreign Minister Cho Tae-yul) ने वियतनाम के उप-प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री बुई थान सोन संग हनोई (Vietnam’s Deputy Prime Minister and Foreign Minister Bui Than Son Sang, Hanoi) में द्विपक्षीय वार्ता की। जिसमें दोनों ने फैसला लिया कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (US President Donald Trump) के प्रशासन द्वारा लगाए गए अमेरिकी शुल्कों में तीव्र वृद्धि ( US tariffs rise sharply ) के प्रभाव को कम करने के उपायों पर दोनों देश गंभीरता से विचार करेंगे और साथ ही रणनीतिक सहयोग ( strategic cooperation ) को भी बढ़ावा देंगे।

9 जुलाई से दक्षिण कोरिया पर 25 प्रतिशत और वियतनाम पर 46 प्रतिशत पारस्परिक शुल्क(mutual charges) लगाए जाएंगे

ट्रंप प्रशासन ने घोषणा की है कि 90 दिन की निलंबन अवधि समाप्त होने के बाद, 9 जुलाई से दक्षिण कोरिया पर 25 प्रतिशत और वियतनाम पर 46 प्रतिशत पारस्परिक शुल्क लगाए जाएंगे। योनहाप समाचार एजेंसी की मानें तो दक्षिण कोरियाई कंपनियों (South Korean companies) ने वियतनाम में भारी निवेश (Heavy Investment) किया है, जहां टेक दिग्गज सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स (Tech giant Samsung Electronics) अपने लगभग आधे स्मार्टफोन का उत्पादन करता है।

अमेरिका द्वारा उठाए गए प्रतिपूरक टैरिफ उपायों (compensatory tariff measures) के संबंध में गहन परामर्श करने पर सहमति

मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि दोनों देशों के बीच घनिष्ठ आर्थिक संबंधों को देखते हुए, मंत्रियों ने हाल के अमेरिका द्वारा उठाए गए प्रतिपूरक टैरिफ उपायों (compensatory tariff measures) के संबंध में गहन परामर्श करने पर सहमति व्यक्त की। वार्ता के दौरान, उन्होंने दोनों देशों की रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाने और कूटनीति, सुरक्षा, व्यापार और निवेश, ऊर्जा तथा बुनियादी ढांचे जैसे विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए अपनी प्रतिबद्धता की भी पुष्टि की।

वियतनाम में लगभग 10 हजार दक्षिण कोरियाई कंपनियां सक्रिय हैं।

चो ने वियतनाम में कार्यरत दक्षिण कोरियाई व्यवसायों (South Korean businesses) के सामने आने वाली विभिन्न चुनौतियों से निपटने के लिए वियतनाम से समर्थन मांगा। वियतनाम में लगभग 10 हजार दक्षिण कोरियाई कंपनियां सक्रिय हैं। सोन ने जवाब में कहा कि वियतनाम अपनी अर्थव्यवस्था में योगदान देने वाली दक्षिण कोरियाई कंपनियों की भूमिका को अत्यधिक महत्व देता है और इस बात की पुष्टि करता है कि उसकी सरकार कारोबारी माहौल में सुधार (improving the business environment) लाने तथा कोरियाई कंपनियों के बाजार विस्तार को समर्थन देने के लिए प्रतिबद्ध है।

चो ने वियतनाम में यात्रा करने वाले और वहां रहने वाले कोरियाई नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में भी वियतनाम से सहायता का अनुरोध किया। अपनी यात्रा के दौरान चो ने कोरियाई समुदाय और व्यापारियों से मुलाकात कर उनकी चिंताओं को सुना तथा अन्य मुद्दों पर चर्चा की।