Use these lip colors in summer: गर्मियों में इन लिप कलर को करें यूज, लुक चेंज करने साथ लगाएगा खूबसूरती में चार चांद

Use these lip colors in summer: गर्मियों हो या सर्दी या कोई भी मौसम महिलाएं हमेशा खूबसूरत और सुंदर दिखना चाहती है। हालंकि गर्मियों में नार्मल से हेयर स्टाईल या बन और मेकअप के साथ अगर सूट करने वाला लिप कलर लगा लीजिए तो बस काम हो जाता है।

लिप कलर (lip colors) से पूरा लुक ही चेंज हो जाता है। इस सीज़न में अपने मेकअप के साथ बदलाव करने का मजा ही कुछ और है। जिसमें सबसे खास लिपस्टिक शेड्स (lipstick shades) हैं। जरुरी नहीं की अगर गर्मी के मौसम में आप लिप शेड्स में बदलाव कर रही है तो आप अपने फेवरेट डार्क कलर के लिप्सशेड्स को यूज नहीं कर सकते हैं।

लेकिन गर्मी के लिए लाइट कलर से बेस्ट कुछ नहीं हो सकता है। तो आइए इस गर्मी अपने मेकअप बैग में जोड़ने के लिए एक नया लिपस्टिक शेड चुनें। तो चलिए आपको बताते है कौन से कलर का लिपस्टिक शेड लगाएंगा आपके लुक में चार चांद।