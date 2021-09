Big News : खुली जगहों पर शादी समारोह की योगी सरकार ने दी इजाजत, जानें क्या है नई गाइडलाइन

लखनऊ। यूपी में कोरोना संक्रमण (Corona Virus) को लेकर कई तरह की बंदिशों से अब योगी सरकार धीरे—धीरे ढ़ील देती जा रही है। मंगलवार को योगी सरकार (Yogi Government) ने प्रदेश में शादी और अन्य समारोह के आयोजन को लेकर नई गाइडलाइंस (New Guidelines) जारी की है। नई गाइडलाइंस के मुताबिक अब खुले स्थानों पर शादी समारोह और अन्य कार्यक्रमों के आयोजन की इजाजत दे दी गई है। समारोह में शामिल होने की संख्या एरिया पर निर्भर करेगी।

योगी सरकार (Yogi Government) के तरफ से जारी की गई नई गाइडलाइन (Guidelines for Marriage in UP) के मुताबिक, इस दौरान कोविड प्रोटोकॉल (Covid Protocol) का पालन किया जाना अनिवार्य है। इसके साथ ही आयोजनकर्ता को प्रवेश द्वार पर कोविड हेल्प डेस्क (covid help desk) की स्थापना करनी होगी।

बता दें कि इससे पहले योगी सरकार ने त्योहारों को लेकर गाइडलाइंस जारी की थी। इस साल शारदीय नवरात्र, विजयादशमी, दशहरा और चेहल्लुम त्योहार को देखते हुए कानून व्यवस्था एवं सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। निर्देशों में कहा गया है कि दुर्गा पूजा पंडाल व रामलीला मंच के स्थापना की अनुमति देते समय इस बात का ध्यान रखा जाए कि सार्वजनिक आवागमन प्रभावित न हो। मूर्तियों की स्थापना पारंपरिक परंतु खाली स्थान पर की जाए और उनका आकार यथासंभव छोटा रखा जाए, मैदान में क्षमता से अधिक लोग न रहे। आदेश में स्पष्ट कहा गया है कि मूर्तियों के विसर्जन में यथासंभव छोटे वाहनों का प्रयोग किया जाए तथा मूर्ति विसर्जन कार्यक्रम में कम लोग ही शामिल हों।