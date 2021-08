Amit Shah’s visit to UP : शाह, बोले- बीजेपी ने जो 2017 में वादा किया था, वह योगी ने 2021 में कर दिखाया

Amit Shah’s visit to UP यूपी स्‍टेट फॉरेंसिक साइंस इंस्टीट्यूट Uttar Pradesh Institute of Forensic Sciences के शिलान्‍यास कार्यक्रम में रविवार को राजधानी लखनऊ में गृहमंत्री अमित शाह ने अपने संबोधन की शुरूआत 'भारत माता की जय' के नारे से की। उन्होंने राजधानी लखनऊवासियों से कहा कि 'भारत माता की जय' की यह आवाज उनके कानों तक जानी चाहिए जिनको उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने के सपने आ रहे हैं।