उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम समय का है साथी, आवश्यकता के अनुरूप अपनी सेवा देने के लिए दिखाई देता है तत्पर: सीएम योगी

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ‘नए उत्तर प्रदेश’ में सुलभ, सुगम व सुरक्षित परिवहन व्यवस्था हेतु जन सेवा केंद्रों के माध्यम से परिवहन सेवाओं का शुभारंभ एवं बस स्टेशनों/कार्यशालाओं का आज लखनऊ में डिजिटल लोकार्पण/शिलान्यास किया। इस अवसर पर निजी क्षेत्र के ATDC, RVSF तथा ATS के निवेशकों को प्रमाण-पत्र व राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत महिला परिचालकों को नियुक्ति-पत्र भी प्रदान किया।

साथ ही डिजिटल बस ट्रैकिंग ऐप ‘यूपी मार्गदर्शी’ एवं सरल परिवहन हेल्पलाइन 149 का शुभारंभ, इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट की नई बुकलेट का विमोचन व नवीन बसों एवं इंटरसेप्टर वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया एवं परिवहन विभाग, उत्तर प्रदेश एवं आईआईटी, खड़गपुर के मध्य व @UPSRTCHQ एवं जन सेवा केंद्र के मध्य MoU भी हुआ। इस दौरान मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम से जुड़े सभी अधिकारियों व कर्मचारियों को बधाई दी।

इस दौरान उन्होंने कहा, कोई व्यक्ति हो या समाज, गांव हो या शहर, जिला हो, राज्य हो या देश… अगर वह समय की गति से पिछड़ जाता है तो हमेशा के लिए पिछड़ जाता है। प्रगति की यात्रा में झंडा गाड़ने के लिए हम भी विकसित भारत की परिकल्पना के सारथी बनेंगे।

उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम समय का साथी है। जब कोई आवश्यकता पड़ती है, उस समय आवश्यकता के अनुरूप परिवहन निगम अपनी सेवा देने के लिए तत्पर दिखाई देता है। सड़क पर चलने वाले एक-एक व्यक्ति की सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी बनती है। इसके प्रति आमजन को जागरूक, सतर्क और मानसिक रूप से तैयार करना चाहिए। हमारा प्रयास होना चाहिए कि, जिनको भी हम ड्राइवर के रूप में रखते हैं उनका नियमित रूप से मेडिकल होता रहे।

इस मौके पर मुख्यमंत्री ने परिवहन मंत्री की चुटकी लेते हुए कहा कि आज मंत्री जी जल्दी आ गए, हम तो सोचे थे कि 12 बजे तक आएंगे। लेकिन, आज पहले आ गए। यह प्रमाण है कि परिवहन बदल रहा है। परिवहन विभाग चुनौतियों से जूझने के लिए तैयार है। फाइल लटकाने की आदत खत्म करनी होगी। समय की प्रतिबद्धता तय करनी होगी।

इन सेवाओं का भी हुआ शुभारंभ और उद्घाटन

इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आरटीओ कार्यालय से जुड़े 48 कामों के आवेदन के लिए 1.50 लाख जन सुविधा केंद्रों का उद्घाटन भी किया। साथ ही आठ इलेक्ट्रिक एसी डबल डेकर बसों, 16 इलेक्ट्रिक बसों, एक रिट्रोफिट इलेक्ट्रिक, 10 सीएनजी बसों, दो अन्य श्रेणी की एसी बसों, टाटा कंपनी की 20 साधारण बसों, आयशर कंपनी की 43 बसों का भी उद्घाटन किया। साथ ही 400 बीएस-सिक्स बसों का भी शुभारंभ हुआ। परिवहन विभाग की 11 इंटरसेप्टरों को भी हरी झंडी दिखाई गई।