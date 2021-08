Vaccine Update: जॉनसन एंड जॉनसन की single dose कोरोना वैक्सीन को मिली मंजूरी, भारत के पास 5 टीके

Vaccine: कोरोना लड़ाई लड़ने के लिए अब एक और वैक्सीन आ गई है। जॉनसन एंड जॉनसन (johnson and johnson) की सिंगल डोज वाली COVID-19 वैक्सीन को भारत में आपातकालीन इस्तेमाल की मंजूरी मिल गई है।केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने ट्वीट करके कहा है कि अब भारत के पास 5 EUA वैक्सीन मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि यह COVID19 के खिलाफ हमारे देश की सामूहिक लड़ाई को और बढ़ावा देगा।

India expands its vaccine basket!

Johnson and Johnson’s single-dose COVID-19 vaccine is given approval for Emergency Use in India.

Now India has 5 EUA vaccines.

This will further boost our nation's collective fight against #COVID19

— Mansukh Mandaviya (@mansukhmandviya) August 7, 2021