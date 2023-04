Vaishno Devi Pilgrimage IMS project: वैष्णो देवी तीर्थयात्रियों की यात्रा को आसान बनाएगी कटरा की IMS project :  गडकरी

Vaishno Devi Pilgrimage IMS project : केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी (Union Road Transport and Highways Minister Nitin Gadkari) ने मंगलवार को कहा कि इंटर मॉडल स्टेशन (आईएमएस) एक ”विश्वस्तरीय” परियोजना होगी जो माता वैष्णो देवी मंदिर आने वाले तीर्थयात्रियों के यात्रा अनुभव को और बेहतर बनाएगी। गडकरी ने यह भी घोषणा की कि अमरनाथ यात्रा के तीर्थयात्रियों(Pilgrims of Amarnath Yatra) की सुविधा के लिए लगभग 5,300 करोड़ रुपए की लागत से 110 किलोमीटर लंबा अमरनाथ मार्ग बनाया जाएगा।

केंद्रीय मंत्री ने कटरा में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा, ‘‘कटरा में स्थापित किया जाने वाला आईएमएस श्री माता वैष्णो देवी मंदिर जाने वाले तीर्थयात्रियों के यात्रा अनुभव (travel experiences of pilgrims)को बेहतर बनाने के लिए निर्मित एक विश्वस्तरीय अत्याधुनिक परियोजना (world class state of the art project) होगी।”

गडकरी ने कहा, ‘‘जम्मू-कश्मीर में हम 1.25 लाख करोड़ रुपये की लागत से सड़क परियोजनाओं का निर्माण कर रहे हैं। 25,000-30,000 करोड़ रुपए के रोपवे और केबल कारों के 20 से 22 प्रस्ताव हैं, जिस पर हम काम कर रहे हैं। इसमें सैलानियों की संख्या में चार गुना वृद्धि होगी तथा केंद्रशासित प्रदेश आत्मनिर्भर और समृद्ध होगा।”