  1. हिन्दी समाचार
  2. उत्तर प्रदेश
  3. नौतनवां में वामन द्वादशी का भव्य आयोजन, नगर पालिका अध्यक्ष ने किए दर्शन

नौतनवां में वामन द्वादशी का भव्य आयोजन, नगर पालिका अध्यक्ष ने किए दर्शन

नौतनवां में वामन द्वादशी का भव्य आयोजन, नगर पालिका अध्यक्ष ने किए दर्शन

By विजय चौरसिया 
Updated Date

पर्दाफाश न्यूज़ ब्यूरो महराजगंज :: भगवान विष्णु के पांचवें अवतार भगवान वामन जी की जयंती (वामन द्वादशी) के अवसर पर गुरुवार को नगर स्थित अति प्राचीन श्रीराम जानकी मंदिर ठाकुरद्वारा में विशेष धार्मिक अनुष्ठान का आयोजन किया गया।

पढ़ें :- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत की कर व्यवस्था एक नए युग में कर रही प्रवेश: सीएम योगी

कार्यक्रम में नगर की सैकड़ों महिलाओं ने पहुंचकर विधिवत पूजा-अर्चना की और सुख-समृद्धि की कामना की।

इस अवसर पर नौतनवां नगर पालिका अध्यक्ष बृजेश मणि त्रिपाठी अपने सभासदों एवं सहयोगियों संग मंदिर पहुंचे। उन्होंने विधिवत दर्शन-पूजन कर प्रसाद ग्रहण किया और उपस्थित श्रद्धालुओं को वामन द्वादशी की शुभकामनाएं दीं।

धार्मिक माहौल से ओतप्रोत इस कार्यक्रम में नगर के वरिष्ठ समाजसेवी जगदीश गुप्ता, सभासद अनिल जायसवाल, संजय पाठक, राकेश जायसवाल, प्रमोद गौतम, दुर्गेश कुमार, राहुल दूबे, संजय मौर्या, सुग्रीम शुक्ला, ज्वाला शुक्ला, विजय उपाध्याय, निखिल गोयल, राजकुमार गौंड़, प्रमोद पाठक, सूरज दीक्षित समेत बड़ी संख्या में नगरवासी उपस्थित रहे।

पढ़ें :- नेपाल सरकार ने फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब सहित 26 सोशल मीडिया साइट्स बंद करने का फैसला

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत की कर व्यवस्था एक नए युग में कर रही प्रवेश: सीएम योगी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत की कर व्यवस्था...

नेपाल सरकार ने फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब सहित 26 सोशल मीडिया साइट्स बंद करने का फैसला

नेपाल सरकार ने फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब सहित 26 सोशल मीडिया साइट्स...

जब सुरक्षा का माहौल होता है तो आता है निवेश, अपने ही गांव और अपने ही घर में मिल रही है नौकरी की गारंटी: सीएम योगी

जब सुरक्षा का माहौल होता है तो आता है निवेश, अपने ही...

NIRF रैंकिंग 2025 में केजीएमयू 19वें स्थान से छलांग लगाकर 8वें स्थान पर पहुंचा, कुलपति प्रो. सोनिया नित्यानंद ने दी बधाई

NIRF रैंकिंग 2025 में केजीएमयू 19वें स्थान से छलांग लगाकर 8वें स्थान...

Pilibhit News: मंत्री बलदेव सिंह औलख से मनजीत सिंह ने की मुलाकात, ट्रांस शारदा क्षेत्र में कटान रोकने और पीड़ित किसानों को मुआवजा देने की मांग

Pilibhit News: मंत्री बलदेव सिंह औलख से मनजीत सिंह ने की मुलाकात,...

नौतनवां में वामन द्वादशी का भव्य आयोजन, नगर पालिका अध्यक्ष ने किए दर्शन

नौतनवां में वामन द्वादशी का भव्य आयोजन, नगर पालिका अध्यक्ष ने किए...