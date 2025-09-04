नौतनवां में वामन द्वादशी का भव्य आयोजन, नगर पालिका अध्यक्ष ने किए दर्शन

पर्दाफाश न्यूज़ ब्यूरो महराजगंज :: भगवान विष्णु के पांचवें अवतार भगवान वामन जी की जयंती (वामन द्वादशी) के अवसर पर गुरुवार को नगर स्थित अति प्राचीन श्रीराम जानकी मंदिर ठाकुरद्वारा में विशेष धार्मिक अनुष्ठान का आयोजन किया गया।

कार्यक्रम में नगर की सैकड़ों महिलाओं ने पहुंचकर विधिवत पूजा-अर्चना की और सुख-समृद्धि की कामना की।

इस अवसर पर नौतनवां नगर पालिका अध्यक्ष बृजेश मणि त्रिपाठी अपने सभासदों एवं सहयोगियों संग मंदिर पहुंचे। उन्होंने विधिवत दर्शन-पूजन कर प्रसाद ग्रहण किया और उपस्थित श्रद्धालुओं को वामन द्वादशी की शुभकामनाएं दीं।

धार्मिक माहौल से ओतप्रोत इस कार्यक्रम में नगर के वरिष्ठ समाजसेवी जगदीश गुप्ता, सभासद अनिल जायसवाल, संजय पाठक, राकेश जायसवाल, प्रमोद गौतम, दुर्गेश कुमार, राहुल दूबे, संजय मौर्या, सुग्रीम शुक्ला, ज्वाला शुक्ला, विजय उपाध्याय, निखिल गोयल, राजकुमार गौंड़, प्रमोद पाठक, सूरज दीक्षित समेत बड़ी संख्या में नगरवासी उपस्थित रहे।