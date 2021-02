मुंबई: साउथ सुपर स्टार अल्लू अर्जुन हाल ही में हैदराबाद में स्पॉट किया गया था। दरअसल, अल्लू अपनी फिल्म पुष्पा की शूटिंग के लिए हैदराबाद पहुंचे थे। वह अपनी वैनिटी वैन से ही सफर करते हैं, जिसका नाम फैल्कन है। आपको बता दें, शनिवार को खम्मम स्थित एक जगह पर उनकी वैनिटी वैन का एक्सिडेंट हो गया।

हालांकि, जब एक्सिडेंट हुआ तब अल्लू उसके अंदर मौजूद नहीं थे। लेकिन उनकी मेकअप टीम के सदस्य जो वैन के अंदर थे, उन्हें हल्की फुल्की चोट आने की खबर सामने आई है। हालांकि, कुछ रिपोर्ट्स में यह भी कहा जा रहा है कि किसी को भी चोट नहीं आई है।

एक रिपोर्ट्स के मुताबिक, शूटिंग के बाद वैनिटी वैन मरुदुमली से हैदराबाद जा रही थी। इस बीच एक अन्य वाहन ने अल्लू अर्जुन की वैनिटी वैन को पीछे से टक्कर मार दी। फिलहाल इस मामले को लेकर खम्मम ग्रामीण पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करा दी गई है। यह वैनिटी वैन, अल्लू अर्जुन की बेशकीमती चीजों में से एक है।

Every time I buy something big in my life… there is only one thought in my mind … “ People have showered soo much love…it’s the power of their love that I am being able to buy all this “ Gratitude forever . Thank you all ❤️. It’s my Vanity Van “FALCON” pic.twitter.com/pSRBjIFfy0

— Allu Arjun (@alluarjun) July 5, 2019