Varun Gandhi Corona positive: वरुण गांधी की कोरोना रिपोर्ट आई पॉजिटिव, खुद को किया आइसोलेट

Varun Gandhi Corona positive: देश में कोरोना संक्रमण की रफ्तार बढ़ती जा रही है। कोरोना संक्रमित मरीजों की बढ़ती संख्या के कारण सख्ती शुरू हो गयी है। इसी बीच पीलीभीत से भाजपा सांसद वरुण गांधी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। भाजपा सासंद ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है।

रविवार को वरुण गांधी (Varun Gandhi) ने ट्वीट कर बताया है कि, चुनाव प्रचार के लिए 3 दिनों तक पीलीभीत में रहने के बाद मेरी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। वरुण ने कहा कि चुनाव आयोग को उम्मीदवारों और राजनीतिक कार्यकर्ताओं को कोरोना का बूस्टर डोज लगवाना चाहिए। बता दें कि, दो दिवसीय दौरे के बाद वरुण गांधी दिल्ली लौटे तो उन्होंने अपनी जांच कराई, जिसमें उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। जिसके बाद वरुण गांधी ने खुद को आइसोलेट कर लिया है।

After being in Pilibhit for 3 days, I have tested positive for COVID with fairly strong symptoms.

We are now in the middle of a third wave and an election campaign.

The Election Commission should extend precautionary doses to candidates and political workers as well.

— Varun Gandhi (@varungandhi80) January 9, 2022