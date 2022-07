Vastu expert Chandrashekhar Guruji murder : वास्तु विशेषज्ञ ज्योतिषाचार्य चंद्रशेखर की हुबली के होटल में निर्मम हत्या, चाकू से गोद दिया शरीर

Vastu expert Chandrashekhar Guruji murder : वास्तु विशेषज्ञ ज्योतिषाचार्य चंद्रशेखर की उस समय निर्मम हत्या हो गई जब वे हुबली के एक होटल में भक्तों से मिल रहे थे। खबरों के अनुसार,ज्योतिषाचार्य चंद्रशेखर हुबली के प्रेजिडेंट होटल में थे कि तभी कुछ लोग लोग होटल की लॉबी में उसने मुलाकात के लिए पहुंचे। इनमें हमलावरों ने पहले गुरुजी के पांव छूकर आशीर्वाद लिया। फिर अगले ही सेकंड चाकू जैसे धारदार हथियार से उनका शरीर गोद दिया।

Saral Vaastu’ fame Dr. Chandrashekhar Guruji killed

“Saral Vaastu” fame Dr. Chandrashekhar Guruji has been reportedly #murdered in the broad daylight, here on Tuesday. As per the reports, he was stabbed and murdered in a private hotel near Unkal Lake. #Hubli pic.twitter.com/gVjr1T9ExA

