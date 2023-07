कांग्रेस के दिग्गज नेता का निधन, पार्टी में शोक लहर

Politics News : केरल के पूर्व सीएम (Former Kerala CM) और कांग्रेस नेता ओमान चंडी (Oommen Chandy) का मंगलवार को 79 साल की उम्र में निधन हो गया है। ओमान चंडी के बेटे ने फेसबुक पोस्ट के जरिए इस बात की जानकारी दी है। बीते कुछ समय से बीमार चल रहे चंडी बेंगलुरु में इलाज करा रहे थे।

चंडी के निधन पर केरल कांग्रेस अध्यक्ष के. सुधाकरण (Kerala Congress President K. Sudhakaran) ने भी ट्वीट करके शोक व्यक्त किया। सुधाकरण ने अपने ट्वीट में लिखा, ‘दुनिया को प्यार की ताकत से जीतने वाले राजा की कहानी का अंत हो गया। आज मैं महान ओमान चंडी (Oommen Chandy) के निधन से बेहद दुखी हूं। उन्होंने कई लोगों के जीवन को प्रभावित किया था। उनकी विरासत की गूंज हमेशा हमें सुनाई देती रहेगी।’

The tale of the king who triumphed over the world with the power of ‘love’ finds its poignant end.

Today, I am deeply saddened by the loss of a legend, @Oommen_Chandy. He touched the lives of countless individuals, and his legacy will forever resonate within our souls. RIP! pic.twitter.com/72hdK6EN4u

— K Sudhakaran (@SudhakaranINC) July 18, 2023