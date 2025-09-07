Vice Presidential Election: उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले नहीं होगी NDA की डिनर पार्टी, कार्यक्रम रद्द करने का फैसला

Vice Presidential Election: देश के अगले उपराष्ट्रपति का चुनाव 9 सितंबर को होने वाला है। इससे एक दिन पहले यानी 8 सितंबर पर पीएम आवास पर एनडीए सांसदों की डिनर पार्टी होने वाली थी, लेकिन इस कार्यक्रम को रद्द कर दिया गया है। यह फैसला देश में मॉनसून से मची भीषण तबाही को देखते हुए लिया गया है।
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, उपराष्ट्रपति चुनाव से एक दिन पहले पीएम मोदी के आधिकारिक आवास पर एनडीए को एकजुट करने के लिए बैठक का आयोजन डिनर पार्टी के रूप में किया जाना था। इसी दिन भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर भी भाजपा नेताओं के लिए डिनर पार्टी का आयोजन किया गया था। हालांकि, डिनर पार्टी के कार्यक्रम को उत्तर भारत समेत अन्य क्षेत्रों में मॉनसून से मची तबाही को देखते हुए रद्द कर दिया गया है।
शुक्रवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्राकृतिक आपदाओं से मची तबाही पर चिंता व्यक्त की थी। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, “इस साल मानसून के दौरान जब भी मुझे प्राकृतिक आपदाओं के बारे में पता चला, मुझे गहरा दुःख हुआ। पहाड़ों में बादल फटने और मैदानी इलाकों में बाढ़ ने भारी तबाही मचाई है, जिससे उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, पंजाब, असम और देश के कई अन्य हिस्सों में मौत और तबाही मची है।”
राष्ट्रपति ने आगे लिखा, “राष्ट्र आपदाओं से प्रभावित लोगों के दुःख में शामिल है और इस संकट की घड़ी में उनके साथ है। मैं बचाव और राहत कार्यों में शामिल लोगों के जज्बे की सराहना करता हूं। हम सब मिलकर इस चुनौती का सामना करेंगे।”